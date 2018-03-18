В Бурятии сгорел расселённый дом





В результате пожара сгорел дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. Пожар ликвидирован в 15.05. На ликвидацию пожара было задействовано 5 человек и 2 единицы техники.

Накануне в 13.50 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Северобайкальске, по ул. Труда горит расселённый дом.