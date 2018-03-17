 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Марта

16 Марта

Популярное

В Чите вора поймали на краже телефонов в кафе

Происшествия, 
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в имущественных преступлениях, совершенных в увеселительном заведении

В ночь на 16 марта с заявлением в полицию обратилась 27-летняя жительница Читы. Полицейские установили, что накануне в одном из кафе города, где отдыхала потерпевшая, неизвестный пытался похитить с барной стойки ее сотовый телефон «Самсунг Гэлэкси».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. От него получены признательные показания. Кроме того, полицейские установили причастность злоумышленника к совершению ранее аналогичного преступления у посетителя этого же кафе. Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите вора поймали на краже телефонов в кафе
Происшествия, 17.03.2018
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в имущественных преступлениях, совершенных в увеселительном заведении
Улан-удэнка отсудила заложенный ради денежного займа автомобиль
Происшествия, 17.03.2018
Улан-удэнка в Советском районном суде пыталась оспорить договоры лизинга и вернуть свой автомобиль
Сельчане и волонтёры спасают лошадей, перевернувшихся вместе с фурой из Улан-Удэ
Происшествия, 17.03.2018
Неожиданную развязку получила история с лошадьми, которых перевозили из Улан-Удэ в Казахстан
В Бурятии участница танцевального фестиваля отсудила больше 100 тысяч за отравление
В Бурятии участница танцевального фестиваля отсудила больше 100 тысяч за отравление
Происшествия, 17.03.2018
Советский районный суд рассмотрел иск к ООО «СДС», по вине которого отравилась участница детского танцевального фестиваля на Байкале
В Улан-Удэ эвакуировали жителей из подъезда горящего дома
Происшествия, 17.03.2018
16-го марта вечером произошёл пожар в 4-хэтажном доме по улице Октябрьская, 26
В Бурятии утонул полицейский автомобиль
В Бурятии утонул полицейский автомобиль
Происшествия, 17.03.2018
Следственно-оперативная группа ехала на проверку информации о совершенном преступлении
В Бурятии вынесен приговор создателям ДНТ, продавшим «воздух» за 61 миллион рублей
В Бурятии вынесен приговор создателям ДНТ, продавшим «воздух» за 61 миллион рублей
Происшествия, 17.03.2018
В Железнодорожном районнном суде завершилось рассмотрение громкого дела о незаконной продаже земель ДНТ «Кедровик», где пострадали 158 человек
Нападавшие на школу в Улан-Удэ останутся под стражей
Происшествия, 17.03.2018
16-го марта в Советском районном суде Улан-Удэ состоялось рассмотрение ходатайств следователя о продлении срока содержания под стражей ещё двоим обвиняемым в нападении на школу в Сосновом Бору
Федеральные СМИ опубликовали видео «цунами» на Байкале
Происшествия, 17.03.2018
На видеозаписи видно, как лед в водоеме начинает трескаться и подниматься под действием подземных толчков
В Бурятии убийца отца, едва освободившись из тюрьмы, забил мать кочергой
В Бурятии убийца отца, едва освободившись из тюрьмы, забил мать кочергой
Происшествия, 16.03.2018
Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего жителя села Иволгинск, обвиняемого в убийстве
На жительницу Саянска обрушился козырёк автобусной остановки
Происшествия, 16.03.2018
Женщина пострадала от обрушения козырька на автобусной остановке. ЧП произошло сегодня утром в Саянске. Вероятнее всего, снега на крыше скопилось столько, что конструкция не выдержала
Следком опроверг слухи о насилующем детей маньяке в Чите
Происшествия, 16.03.2018
Управление следственного комитета России по Забайкальскому краю 16 марта опровергло ИА «Чита.Ру» появившиеся в интернете слухи о маньяке, насилующем детей в Чите; уголовное дело возбуждено лишь по одному преступлению против половой неприкосновенности ребёнка, совершённому на неделе в Чите
В Иркутске полицейские предлагают сбежавшему водителю явиться добровольно
Происшествия, 16.03.2018
В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции проводят разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего пешехода
В Бурятии не дали выйти досрочно убийце, получившему 22 года
В Бурятии не дали выйти досрочно убийце, получившему 22 года
Происшествия, 16.03.2018
Мужчина, убивший двух человек, сидит с 2003 года
Ангарчанка отдала гадалкам более 200 тысяч за «снятие порчи»
Ангарчанка отдала гадалкам более 200 тысяч за «снятие порчи»
Происшествия, 16.03.2018
В полицию пенсионерка обратилась спустя 3 дня

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Кадастровой палате Бурятии начала работу Школа электронных услуг
28.02.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Верховный суд РФ о Плохая дорога vs ПДД
26.02.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Что делать жителям Бурятии, если их недвижимость зарегистрировали с ошибкой
23.01.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Судьба словно бабочка
17.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Маньяк Попков в Ангарске. В Улан-Удэ невозможен?
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Бурятии на 91% выполнена целевая модель по кадастровому учету
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Андрей+папа VS школа №25. Соловьёв и Синяя птица Молодцы или ...?
04.12.2017
Загрузка...
^