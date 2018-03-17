Сотрудники полиции задержали подозреваемого в имущественных преступлениях, совершенных в увеселительном заведении
В ночь на 16 марта с заявлением в полицию обратилась 27-летняя жительница Читы. Полицейские установили, что накануне в одном из кафе города, где отдыхала потерпевшая, неизвестный пытался похитить с барной стойки ее сотовый телефон «Самсунг Гэлэкси».
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. От него получены признательные показания. Кроме того, полицейские установили причастность злоумышленника к совершению ранее аналогичного преступления у посетителя этого же кафе. Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите вора поймали на краже телефонов в кафе
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в имущественных преступлениях, совершенных в увеселительном заведении
Улан-удэнка в Советском районном суде пыталась оспорить договоры лизинга и вернуть свой автомобиль
Неожиданную развязку получила история с лошадьми, которых перевозили из Улан-Удэ в Казахстан
Советский районный суд рассмотрел иск к ООО «СДС», по вине которого отравилась участница детского танцевального фестиваля на Байкале
16-го марта вечером произошёл пожар в 4-хэтажном доме по улице Октябрьская, 26
Следственно-оперативная группа ехала на проверку информации о совершенном преступлении
В Железнодорожном районнном суде завершилось рассмотрение громкого дела о незаконной продаже земель ДНТ «Кедровик», где пострадали 158 человек
16-го марта в Советском районном суде Улан-Удэ состоялось рассмотрение ходатайств следователя о продлении срока содержания под стражей ещё двоим обвиняемым в нападении на школу в Сосновом Бору
На видеозаписи видно, как лед в водоеме начинает трескаться и подниматься под действием подземных толчков
Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего жителя села Иволгинск, обвиняемого в убийстве
Женщина пострадала от обрушения козырька на автобусной остановке. ЧП произошло сегодня утром в Саянске. Вероятнее всего, снега на крыше скопилось столько, что конструкция не выдержала
Управление следственного комитета России по Забайкальскому краю 16 марта опровергло ИА «Чита.Ру» появившиеся в интернете слухи о маньяке, насилующем детей в Чите; уголовное дело возбуждено лишь по одному преступлению против половой неприкосновенности ребёнка, совершённому на неделе в Чите
В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции проводят разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего пешехода
Мужчина, убивший двух человек, сидит с 2003 года
В полицию пенсионерка обратилась спустя 3 дня