В Чите вора поймали на краже телефонов в кафе

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в имущественных преступлениях, совершенных в увеселительном заведении



В ночь на 16 марта с заявлением в полицию обратилась 27-летняя жительница Читы. Полицейские установили, что накануне в одном из кафе города, где отдыхала потерпевшая, неизвестный пытался похитить с барной стойки ее сотовый телефон «Самсунг Гэлэкси».



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. От него получены признательные показания. Кроме того, полицейские установили причастность злоумышленника к совершению ранее аналогичного преступления у посетителя этого же кафе. Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.



В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

