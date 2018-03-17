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В Бурятии участница танцевального фестиваля отсудила больше 100 тысяч за отравление

В Бурятии участница танцевального фестиваля отсудила больше 100 тысяч за отравление
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Советский районный суд рассмотрел иск к ООО «СДС», по вине которого отравилась участница детского танцевального фестиваля на Байкале

В суд обратился руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии, он просил взыскать в пользу пострадавшей потраченные деньги, неустойку, убытки и компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, а кроме того - выплатить штраф в размере 50 % от взысканной суммы.

Управление установило, что 26-го июля 2017 года между участницей и ООО «СДС» был заключен договор. В соответствии с условиями договора ООО «СДС» приняло на себя обязательства по организации и проведению фестиваля в период с 28 июля по 05 августа 2017 года на базе отдыха.

28-го августа участница фестиваля попала в Селенгинскую районную больницу с диагнозом «острый гастроэнтероколит средней степени тяжести», где оставалась до второго августа.

В ходе эпидемиологического расследования на территории базы отдыха зарегистрирован случай групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что распространению инфекции послужило нарушение санитарно-противоэпидемического режима столовой, расположенной на территории базы отдыха.

Исковые требования к ООО «СДС» суд удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу истца общую денежную сумму в размере 102 757,50 рублей. Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

Ранее стало известно, что судом удовлетворены исковые требования управления Роспотребнадзора по Бурятии в интересах потребителей к ООО «Глобус-Медикал», эта фирма должна была обеспечить организацию отдыха детей потребителей на турбазе вблизи озера Байкал в тот же период.

Как пояснили «Байкал-Dailу» в Росотребнадзоре, до этого многие родители получили от компании в досудебном порядке денежные средства - возврат стоимости услуг.

Напомним, на базе «Байкал дали тур» в конце июля – начале августа 2017 года проходило сразу 3 фестиваля – танцевальный, языковой и кинематографический. На них съехались порядка 300 детей со всей страны.

2 августа дети почувствовали недомогание, на следующий день стало известно, что с отравлениями госпитализировано 82 человека.
суд
 
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