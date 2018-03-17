Улан-удэнка отсудила заложенный ради денежного займа автомобиль

Улан-удэнка в Советском районном суде пыталась оспорить договоры лизинга и вернуть свой автомобиль



20-го сентября 2016 года между женщиной и ООО «Лизинг Сибири Солюшн» заключен договор финансовой аренды, по условиям которого компания приобрела у истца автомобиль, по цене 350 тысяч рублей, который далее был ей же и передан во временное владение и пользование за определенную плату. В тот же день был заключен договор купли-продажи автомобиля.



Как сообщила истец, передача автомобиля при оформлении договора купли-продажи совершена не была, автомобиль остался в её фактическом пользовании. Деньги, указанные в договоре купли-продажи, женщина получила в качестве займа, за получением которого она и обращалась. Таким образом, договор купли-продажи автомобиля и договор лизинга были оформлены для обеспечения возврата займа и прикрывали договор залога.



Поскольку по условиям сделки, которую стороны прикрывали договорами купли-продажи и лизинга, не предполагалось перехода права собственности на автомобиль истца к ответчику, суд удовлетворил требование истца о возврате заложенного имущества в её собственность.



Суд признал недействительными договор финансовой аренды и договор купли-продажи от 20 сентября 2016 года, заключенные между ООО «Лизинг Сибири Солюшн» и истцом. Автомобиль возвращён в собственность истца.



Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

