В Улан-Удэ эвакуировали жителей из подъезда горящего дома

16-го марта вечером произошёл пожар в 4-хэтажном доме по улице Октябрьская, 26



На момент прибытия первого подразделения горела квартире на первом этаже, подъезд был задымлен. Пожарные вывели по лестничному маршу 6 человек.



В результате пожара повреждены деревянная перегородка в квартире между туалетом и кухней, полы на общей площади 6 кв.м.



Причина пожара - неосторожность при курении. Ущерб устанавливается, сообщается в оперативной сводке по Улан-Удэ.



Читают сейчас

Нападавшие на школу в Улан-Удэ останутся под стражей Происшествия, 16-го марта в Советском районном суде Улан-Удэ состоялось рассмотрение ходатайств следователя о продлении срока содержания под стражей ещё двоим обвиняемым в нападении на школу в Сосновом Бору

Рыбак опубликовал видео «цунами» на Байкале Происшествия, На видеозаписи видно, как лед в водоеме начинает трескаться и подниматься под действием подземных толчков

На жительницу Саянска обрушился козырёк автобусной остановки Происшествия, Женщина пострадала от обрушения козырька на автобусной остановке. ЧП произошло сегодня утром в Саянске. Вероятнее всего, снега на крыше скопилось столько, что конструкция не выдержала

Следком опроверг слухи о насилующем детей маньяке в Чите Происшествия, Управление следственного комитета России по Забайкальскому краю 16 марта опровергло ИА «Чита.Ру» появившиеся в интернете слухи о маньяке, насилующем детей в Чите; уголовное дело возбуждено лишь по одному преступлению против половой неприкосновенности ребёнка, совершённому на неделе в Чите

В Иркутске полицейские предлагают сбежавшему водителю явиться добровольно Происшествия, В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции проводят разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего пешехода