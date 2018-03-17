Организаторов сети игорных клубов в Чите приговорили к условным срокам

Семерых жителей краевой столицы приговорили к условным срокам и крупным штрафам за незаконную организацию сети игорных клубов. Игровое оборудование, а также часть незаконно полученных денег изъяты и обращены в доход государства. Об этом 16 марта Заб.ру сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры



- Установлено, что организованная преступная группа действовала на территории Читы с декабря 2016 года по июнь 2017 года, устанавливая игровое оборудование в съемных квартирах. В целях конспирации, места проведения незаконных азартных игр периодически менялись. Суд признал всех участников виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 2 лет 5 месяцев лишения свободы условно со штрафом от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, - сказали в пресс-службе.



Напомним, что по подсчетам следователей, количество постоянных игроков этих клубов составляло более 50 человек, которые попадали в помещение клуба только по предварительному звонку. Сами места проведения незаконных азартных игр менялись, оборудование перевозилось в ночное время. Доход участников ОПГ от незаконного игорного бизнеса составил более 2 млн. рублей.

