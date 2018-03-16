Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего жителя села Иволгинск, обвиняемого в убийстве
По данным следствия, обвиняемый мужчина находился в местах лишения свободы, где отбывал наказание за убийство отца. В конце октября 2017 года он условно-досрочно освободился и вернулся домой к 65-летней матери, а меньше чем через два месяца, 15 декабря, он убил её.
После незначительных упреков обвиняемый избил мать шваброй и кочергой. Когда жертва затихла, злоумышленник оставил ее в своей комнате. Через некоторое время женщина скончалась от многочисленных повреждений и развившегося на их фоне травматического шока: эксперты зафиксировали у нее переломы 6-ти ребер, перелом большеберцовой кости и множество других травм. Злоумышленник был задержан на месте происшествия и затем помещен под стражу.
В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в том числе материалы, подтверждающие наличие отягчающих вину обстоятельств и многочисленные отрицательные характеристики, которые могут учитываться судом при решении вопроса о назначении мужчине наиболее сурового наказания, предусмотренного санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР.
В Бурятии убийца отца, едва освободившись из тюрьмы, забил мать кочергой
Происшествия, Фото:
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