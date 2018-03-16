Управление следственного комитета России по Забайкальскому краю 16 марта опровергло ИА «Чита.Ру» появившиеся в интернете слухи о маньяке, насилующем детей в Чите; уголовное дело возбуждено лишь по одному преступлению против половой неприкосновенности ребёнка, совершённому на неделе в Чите
Информация о маньяке в Чите появилась в мессенджере Viber в группе родителей учащихся читинской спортивной школы №1. В сообщении говорится о восьми случаях насильственных действий в отношении малолетних девочек и одной 50-летней женщины. В группе также размещена якобы распространённая УМВД России по Чите ориентировка на мужчину 20-25 лет, который, представляясь врачом, попадает в квартиры и совершает действия насильственного характера.
- Информацию о восьми случаях мы опровергаем. В городе нет никакого маньяка. Есть уголовное дело, которое связано с преступлением против половой неприкосновенности в отношении малолетней в Ингодинском районе Читы, совершённом на этой неделе. Других подробностей не называем в интересах следствия. Преступление не связано с изнасилованием, — сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.
Кроме того, проводится доследственная проверка по факту преступления сексуального характера в отношении женщины на территории школы №11 в Чите, решение о возбуждении уголовного дела ещё не принято.
- Следствие не связывает эти факты между собой. Системных преступлений, связанных с сексуальным насилием в Чите одним человеком, нет, — уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что улан-удэнцев вновь пугают «маньяком».
Следком опроверг слухи о насилующем детей маньяке в Чите
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Управление следственного комитета России по Забайкальскому краю 16 марта опровергло ИА «Чита.Ру» появившиеся в интернете слухи о маньяке, насилующем детей в Чите; уголовное дело возбуждено лишь по одному преступлению против половой неприкосновенности ребёнка, совершённому на неделе в Чите
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