Женщина пострадала от обрушения козырька на автобусной остановке. ЧП произошло сегодня утром в Саянске. Вероятнее всего, снега на крыше скопилось столько, что конструкция не выдержала
Завалило и торговый павильон. Женщину осмотрели врачи скорой, оперативно оказали медицинскую помощь.
- Я стояла на остановке, ждала автобус, ехала в больницу. Я посмотрела наверх, ну так, моментально это все. Развернулась только, и меня от удара откинуло. Все, потом не помню. Несколько секунд, потом меня подняли и вызвали скорую. Сейчас голова только болит сильно, - рассказала пострадавшая.
А в Иркутске от снежных глыб уже пострадали несколько автомобилей. Сегодня на припаркованную машину по адресу: ул.Фурье, 15 сошла лавина. Разбито лобовое стекло, помята крыша. Коммунальщики предупреждают: во время оттепели и чистки кровли не ставить свой транспорт вблизи жилых домов, сообщает 7ka.tv.
На жительницу Саянска обрушился козырёк автобусной остановки
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