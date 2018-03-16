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16 Марта

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На жительницу Саянска обрушился козырёк автобусной остановки

Происшествия, 
Женщина пострадала от обрушения козырька на автобусной остановке. ЧП произошло сегодня утром в Саянске. Вероятнее всего, снега на крыше скопилось столько, что конструкция не выдержала

Завалило и торговый павильон. Женщину осмотрели врачи скорой, оперативно оказали медицинскую помощь.

- Я стояла на остановке, ждала автобус, ехала в больницу. Я посмотрела наверх, ну так, моментально это все. Развернулась только, и меня от удара откинуло. Все, потом не помню. Несколько секунд, потом меня подняли и вызвали скорую. Сейчас голова только болит сильно, - рассказала пострадавшая.

А в Иркутске от снежных глыб уже пострадали несколько автомобилей. Сегодня на припаркованную машину по адресу: ул.Фурье, 15 сошла лавина. Разбито лобовое стекло, помята крыша. Коммунальщики предупреждают: во время оттепели и чистки кровли не ставить свой транспорт вблизи жилых домов, сообщает 7ka.tv.
снег
 
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