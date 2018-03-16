Ангарчанка отдала гадалкам более 200 тысяч за «снятие порчи»

В полицию пенсионерка обратилась спустя 3 дня



79-летняя жительница Ангарска отдала 205 тысяч рублей двум гадалкам за якобы снятие порчи. Сейчас сотрудники полиции ведут поиски мошенниц.



16 марта в полицию Ангарска обратилась женщина с сообщением о том, что две незнакомки завладели её деньгами, причинив ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.

Установлено, что две женщины постучали в дверь ангарчанки. Они сказали, что видят наложенный на неё «сглаз».



Для подтверждения сказанного предложили принести её фото, а также все имеющиеся в доме деньги для совершения обряда очищения. Когда указания были выполнены, псевдо-экстрасенсы принялись за свершение процесса снятия порчи.



В итоге все накопления пенсионерки оказались у мошенниц, которые получив желаемое, скрылись в неизвестном направлении. Только спустя три дня пожилая женщина обратилась в полицию.



Сейчас организованы поиски лиц, причастных к преступлению. Полиция призывает людей, особенно преклонного возраста, не вступать в общение с неизвестными, предлагающими услуги по снятию порчи, сглаза, а также проведение различных манипуляций и обрядов с имуществом, сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.

