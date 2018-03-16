 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Марта

15 Марта

Популярное

150 кг омуля задержали на посту в Слюдянке

150 кг омуля задержали на посту в Слюдянке
Происшествия, 
Рыбу везли в мешках в Иркутск

15 марта на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке государственным инспектором Слюдянского межрайонного отдела Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки поднадзорной продукции.

Партию байкальского омуля - около 150 килограмм рыбы в мешках перевозил из Слюдянки в Иркутск без ветеринарных сопроводительных документов 50-летний владелец местного кафе. Нарушитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ за нарушение требований п.3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».



Кроме того, с 1 октября 2017 года Минсельхоз ввёл запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля. За каждое из этих деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Груз задержан сотрудниками полиции до выяснения всех обстоятельств. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии не дали выйти досрочно убийце, получившему 22 года
В Бурятии не дали выйти досрочно убийце, получившему 22 года
Происшествия, 16.03.2018
Мужчина, убивший двух человек, сидит с 2003 года
Ангарчанка отдала гадалкам более 200 тысяч за «снятие порчи»
Ангарчанка отдала гадалкам более 200 тысяч за «снятие порчи»
Происшествия, 16.03.2018
В полицию пенсионерка обратилась спустя 3 дня
Братчанин продавал несуществующие шпалы
Происшествия, 16.03.2018
Ущерб составил больше 40 тысяч рублей
150 кг омуля задержали на посту в Слюдянке
150 кг омуля задержали на посту в Слюдянке
Происшествия, 16.03.2018
Рыбу везли в мешках в Иркутск
В Улан-Удэ пять членов вооружённой банды получили 48 лет колонии
В Улан-Удэ пять членов вооружённой банды получили 48 лет колонии
Происшествия, 16.03.2018
За год они совершили ряд краж, грабежей и разбоев
В Иркутской области на пожаре погиб мужчина
В Иркутской области на пожаре погиб мужчина
Происшествия, 16.03.2018
Возгорание обнаружили слишком поздно
Читинку ограбил парень с сайта знакомств
Происшествия, 16.03.2018
Она пригласила нового знакомого к себе домой
Улан-удэнцы почувствовали байкальское землетрясение
Улан-удэнцы почувствовали байкальское землетрясение
Происшествия, 16.03.2018
Ощутимые толчки почувствовали сегодня жители и Иркутской области, и Бурятии
Пьяный забайкалец угнал авто друга и разбил его
Происшествия, 16.03.2018
Сотрудники полиции по горячим следам установили личность подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством
Из квартиры читинки приятель сына украл золото
Происшествия, 16.03.2018

В Чите сотрудники полиции установили подозреваемого в краже дорогих украшений
В Бурятии на пожаре спасли двух женщин
В Бурятии на пожаре спасли двух женщин
Происшествия, 16.03.2018
Вчера днём в городе Закаменск из-за детской шалости с огнём горела квартира
В Улан-Удэ эвакуировали Дом радио
В Улан-Удэ эвакуировали Дом радио
Происшествия, 16.03.2018
Накануне вечером правоохранительные органы оцепили и эвакуировали Дом радио
Читинец пытался завладеть бизнесом отца, подставив его на 17 млн
Происшествия, 16.03.2018
35-летний читинец предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Кадастровой палате Бурятии начала работу Школа электронных услуг
28.02.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Верховный суд РФ о Плохая дорога vs ПДД
26.02.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Что делать жителям Бурятии, если их недвижимость зарегистрировали с ошибкой
23.01.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Судьба словно бабочка
17.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Маньяк Попков в Ангарске. В Улан-Удэ невозможен?
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Бурятии на 91% выполнена целевая модель по кадастровому учету
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Андрей+папа VS школа №25. Соловьёв и Синяя птица Молодцы или ...?
04.12.2017
Загрузка...
^