150 кг омуля задержали на посту в Слюдянке









Кроме того, с 1 октября 2017 года Минсельхоз ввёл запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля. За каждое из этих деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.



Груз задержан сотрудниками полиции до выяснения всех обстоятельств. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Кроме того, с 1 октября 2017 года Минсельхоз ввёл запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля. За каждое из этих деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.Груз задержан сотрудниками полиции до выяснения всех обстоятельств. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

15 марта на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке государственным инспектором Слюдянского межрайонного отдела Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки поднадзорной продукции.Партию байкальского омуля - около 150 килограмм рыбы в мешках перевозил из Слюдянки в Иркутск без ветеринарных сопроводительных документов 50-летний владелец местного кафе. Нарушитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ за нарушение требований п.3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».