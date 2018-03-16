В Иркутской области на пожаре погиб мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Возгорание обнаружили слишком поздно



За последние сутки в Иркутской области произошло 4 пожара, все в жилье. Причина трёх возгораний - короткое замыкание.



Ночью 15 марта при пожаре в частном деревянном доме в деревне Усть-Куда Иркутского района погиб 40-летний мужчина, семья которого, жена и двое детей, успела спастись. Возгорание началось ночью из-за аварийного режима работы электрооборудования – в розетку была включена ночная лампа. Пожар был обнаружен жильцами поздно, когда огнём была охвачена уже часть дома.



Таким образом, с начала года на пожарах в Иркутской области погиб 71 человек. В целях профилактики гибели людей на пожарах и усиления первичных мер пожарной безопасности на территории Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим.



В профилактических мероприятиях, организованных на межведомственном уровне в населённых пунктах всего региона задействовано более 2 тысяч человек из числа сотрудников надзорной деятельности, федеральной противопожарной службы, полиции, представителей органов местного самоуправления, работников управляющих компаний и работников социальной защиты, волонтёров и добровольцев. К масштабной работе с населением привлекаются и старосты населённых пунктов, улиц и многоквартирных домов.



Ежедневно по области проводится около 200 рейдов и патрулирований, в ходе которых проверяются места проживания неблагополучных семей, инструктируются соседи, проживающие в смежных зданиях и помещениях. Особое внимание уделяется работе с социально-незащищёнными гражданами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

