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В Иркутской области на пожаре погиб мужчина

В Иркутской области на пожаре погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Возгорание обнаружили слишком поздно

За последние сутки в Иркутской области произошло 4 пожара, все в жилье. Причина трёх возгораний - короткое замыкание.

Ночью 15 марта при пожаре в частном деревянном доме в деревне Усть-Куда Иркутского района погиб 40-летний мужчина, семья которого, жена и двое детей, успела спастись. Возгорание началось ночью из-за аварийного режима работы электрооборудования – в розетку была включена ночная лампа. Пожар был обнаружен жильцами поздно, когда огнём была охвачена уже часть дома.

Таким образом, с начала года на пожарах в Иркутской области погиб 71 человек. В целях профилактики гибели людей на пожарах и усиления первичных мер пожарной безопасности на территории Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

В профилактических мероприятиях, организованных на межведомственном уровне в населённых пунктах всего региона задействовано более 2 тысяч человек из числа сотрудников надзорной деятельности, федеральной противопожарной службы, полиции, представителей органов местного самоуправления, работников управляющих компаний и работников социальной защиты, волонтёров и добровольцев. К масштабной работе с населением привлекаются и старосты населённых пунктов, улиц и многоквартирных домов.

Ежедневно по области проводится около 200 рейдов и патрулирований, в ходе которых проверяются места проживания неблагополучных семей, инструктируются соседи, проживающие в смежных зданиях и помещениях. Особое внимание уделяется работе с социально-незащищёнными гражданами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
пожар
 
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