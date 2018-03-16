Читинку ограбил парень с сайта знакомств

Она пригласила нового знакомого к себе домой



В УМВД России по Чите обратилась 33-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой преступления. Полицейские установили, что накануне женщина пригласила к себе в гости молодого человека, с которым познакомилась в интернете. При встрече с новым знакомым у потерпевшей произошёл конфликт. Покидая квартиру, злоумышленник похитил сотовый телефон и скрылся.



В результате слаженной работы сотрудников уголовного розыска и экспертно-криминалистической службы, подозреваемый был установлен по следам, оставленным на месте преступления. В настоящий момент он задержан, от него получены признательные показания. Похищенный телефон изъят и возвращен владелице.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до лет 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВМД России по Забайкальскому краю.

