Она пригласила нового знакомого к себе домой
В УМВД России по Чите обратилась 33-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой преступления. Полицейские установили, что накануне женщина пригласила к себе в гости молодого человека, с которым познакомилась в интернете. При встрече с новым знакомым у потерпевшей произошёл конфликт. Покидая квартиру, злоумышленник похитил сотовый телефон и скрылся.
В результате слаженной работы сотрудников уголовного розыска и экспертно-криминалистической службы, подозреваемый был установлен по следам, оставленным на месте преступления. В настоящий момент он задержан, от него получены признательные показания. Похищенный телефон изъят и возвращен владелице.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до лет 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВМД России по Забайкальскому краю.
Читинку ограбил парень с сайта знакомств
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она пригласила нового знакомого к себе домой
Ощутимые толчки почувствовали сегодня жители и Иркутской области, и Бурятии
Сотрудники полиции по горячим следам установили личность подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством
В Чите сотрудники полиции установили подозреваемого в краже дорогих украшений
Голая томичка шокировала посетителей банка
Вчера днём в городе Закаменск из-за детской шалости с огнём горела квартира
Накануне вечером правоохранительные органы оцепили и эвакуировали Дом радио
35-летний читинец предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере
В полицию обратилась хозяйка собаки
В Северобайкальске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу телефона из квартиры местного жителя
В Усолье-Сибирском полицейские изъяли наркотик
Нарушитель не задекларировал товар, объяснив, что он не имеет ценности
В Еравнинском районе полицейскими задержан подозреваемый в незаконной рубке деревьев
В Усолье-Сибирском полицейские задержали подозреваемых в кражах на территории области
К уголовной ответственности за наркопреступление будет привлечён житель Гусиноозёрска