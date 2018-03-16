 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Марта

15 Марта

Популярное

Читинку ограбил парень с сайта знакомств

Происшествия, 
Она пригласила нового знакомого к себе домой

В УМВД России по Чите обратилась 33-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой преступления. Полицейские установили, что накануне женщина пригласила к себе в гости молодого человека, с которым познакомилась в интернете. При встрече с новым знакомым у потерпевшей произошёл конфликт. Покидая квартиру, злоумышленник похитил сотовый телефон и скрылся.

В результате слаженной работы сотрудников уголовного розыска и экспертно-криминалистической службы, подозреваемый был установлен по следам, оставленным на месте преступления. В настоящий момент он задержан, от него получены признательные показания. Похищенный телефон изъят и возвращен владелице.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до лет 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВМД России по Забайкальскому краю.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинку ограбил парень с сайта знакомств
Происшествия, 16.03.2018
Она пригласила нового знакомого к себе домой
Улан-удэнцы почувствовали байкальское землетрясение
Улан-удэнцы почувствовали байкальское землетрясение
Происшествия, 16.03.2018
Ощутимые толчки почувствовали сегодня жители и Иркутской области, и Бурятии
Пьяный забайкалец угнал авто друга и разбил его
Происшествия, 16.03.2018
Сотрудники полиции по горячим следам установили личность подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством
Из квартиры читинки приятель сына украл золото
Происшествия, 16.03.2018

В Чите сотрудники полиции установили подозреваемого в краже дорогих украшений
В Бурятии на пожаре спасли двух женщин
В Бурятии на пожаре спасли двух женщин
Происшествия, 16.03.2018
Вчера днём в городе Закаменск из-за детской шалости с огнём горела квартира
В Улан-Удэ эвакуировали Дом радио
В Улан-Удэ эвакуировали Дом радио
Происшествия, 16.03.2018
Накануне вечером правоохранительные органы оцепили и эвакуировали Дом радио
Читинец пытался завладеть бизнесом отца, подставив его на 17 млн
Происшествия, 16.03.2018
35-летний читинец предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере
В Бурятии студент техникума стащил телефон из незапертой квартиры
Происшествия, 16.03.2018
В Северобайкальске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу телефона из квартиры местного жителя
У жителя Иркутской области изъяли 1,5 кг марихуаны
Происшествия, 16.03.2018
В Усолье-Сибирском полицейские изъяли наркотик
На границе Бурятии задержали мужчину с нефритом и агатом
На границе Бурятии задержали мужчину с нефритом и агатом
Происшествия, 16.03.2018
Нарушитель не задекларировал товар, объяснив, что он не имеет ценности
В Бурятии «чёрный лесоруб» из Читы заготовил леса на 100 тысяч
Происшествия, 16.03.2018
В Еравнинском районе полицейскими задержан подозреваемый в незаконной рубке деревьев
В Иркутской области домушники обчищали дома и сдавали ценности в ломбард
Происшествия, 16.03.2018
В Усолье-Сибирском полицейские задержали подозреваемых в кражах на территории области
У жителя Бурятии дома нашли марихуану
Происшествия, 16.03.2018
К уголовной ответственности за наркопреступление будет привлечён житель Гусиноозёрска

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Кадастровой палате Бурятии начала работу Школа электронных услуг
28.02.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Верховный суд РФ о Плохая дорога vs ПДД
26.02.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Что делать жителям Бурятии, если их недвижимость зарегистрировали с ошибкой
23.01.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Судьба словно бабочка
17.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Маньяк Попков в Ангарске. В Улан-Удэ невозможен?
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Бурятии на 91% выполнена целевая модель по кадастровому учету
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Андрей+папа VS школа №25. Соловьёв и Синяя птица Молодцы или ...?
04.12.2017
Загрузка...
^