Вчера днём в городе Закаменск из-за детской шалости с огнём горела квартира
В ходе ликвидации возгорания пожарные спасли 2 человек, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
На момент прибытия огнеборцев в подъезде пятиэтажного жилого дома было сильное задымление. По лестничному маршу газодымозащитная служба пожарной части № 22 эвакуировала двух женщин. В результате пожара в квартире выгорела комната на площади 6 кв.м.
- Как правило, виноваты во всех этих шалостях прежде всего взрослые – родители, старшие братья и сестры, которые оставляют детей без присмотра в квартирах, поручают малолетним детям присматривать за топящимися печами, включать электроприборы, не прячут от них спички и не рассказывают об опасности огненных забав, - отмечают в агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии на пожаре спасли двух женщин
Происшествия, Фото:
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