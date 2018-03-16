35-летний читинец предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Следственным отделом по Центральному району Читы СУ СКР по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Читы 1982 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) а также ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу, совершённая лицом, участвующим в деле).
По данным следствия, обвиняемый обманным путём пытался завладеть бизнесом своего отца. Сын работал заместителем у своего отца, который является учредителем и гендиректором ООО, занимавшегося обслуживанием большегрузным машин.
В 2016 году, между отцом и сыном произошёл конфликт и сын решил отобрать бизнес у отца. Он выкрал несколько бланков ООО с печатями, на которых стояли подписи отца. На одном из таких бланков сын написал расписку от имени отца, что тот якобы взял у сына в долг 17 млн. рублей.
После этого обвиняемый обратился с исковым заявлением в суд, куда представил фальшивую расписку. В суде обвиняемый попросил обязать отца не только вернуть ему 17 млн. рублей, но и заплатить проценты за пользование деньгами. Всего отец должен был вернуть обвиняемому уже 17 млн. 200 тысяч рублей.
Обман сына раскрылся в суде при проведении почерковедческой и других экспертиз, а также при допросе свидетелей и других участников гражданского дела.
Следователи собрали по делу необходимую доказательственную базу. В ходе предварительного следствия обвиняемый категорически отрицал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
В случае, если обвиняемый будет признан виновным, ему грозит до 7,5 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.
Читинец пытался завладеть бизнесом отца, подставив его на 17 млн
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