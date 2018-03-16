На границе Бурятии задержали мужчину с нефритом и агатом

Нарушитель не задекларировал товар, объяснив, что он не имеет ценности



Кяхтинский районный суд Бурятии рассмотрел дело об административном правонарушении за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.



В сентябре прошлого года на грузовом направлении таможенного поста МАПП «Кяхта» при проведении таможенного контроля личного автомобиля мужчины, который выезжал из России в Монголию салоне в бардачке среди вещей обнаружили камни природного происхождения.



При этом мужчина таможенную декларацию на перемещаемые товары не подавал, в устной форме заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию.



Камни были необработанные: один - белого цвета, со светло-зелёным оттенком, второй - коричневого цвета, с оттенком красного цвета с вкраплениями серого цвета.



- В рамках таможенного контроля у гражданина было отобрано объяснение, в котором последний показал, что о происхождении двух камней ему неизвестно, считает, что дети играли данными камнями, положив их в бардачок, ценности для него камни не имеют, - сообщает пресс-служба суда.



Согласно заключению эксперта объекты идентифицированы как необработанные нефрит и агат.



Суд пришёл к выводу, что мужчина перемещал через таможенную границу незадекларированный товар.



Учитывая, при назначении наказания смягчающие наказание обстоятельства, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде конфискации товара.

