В Бурятии студент техникума стащил телефон из незапертой квартиры

В Северобайкальске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу телефона из квартиры местного жителя
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, который в конце февраля похитил телефон из квартиры 45-летнего жителя Северобайкальска. Ущерб составил пять тысяч рублей.
Подозреваемым оказался 19-летний учащийся техникума. Он воспользовался тем, что хозяин не запер входную дверь.
Ранее молодой человек не судим, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Похищенный телефон изъят и возвращён владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.
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