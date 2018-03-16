В Бурятии студент техникума стащил телефон из незапертой квартиры

В Северобайкальске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу телефона из квартиры местного жителя



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, который в конце февраля похитил телефон из квартиры 45-летнего жителя Северобайкальска. Ущерб составил пять тысяч рублей.



Подозреваемым оказался 19-летний учащийся техникума. Он воспользовался тем, что хозяин не запер входную дверь.



Ранее молодой человек не судим, сообщает пресс-служба МВД по республике.



Похищенный телефон изъят и возвращён владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.