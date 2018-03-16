В Иркутской области полицейский застрелил агрессивную собаку

В полицию обратилась хозяйка собаки



14 марта в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от жительницы города Слюдянка. Женщина рассказала, что её сторожевая собака сорвалась с цепи, стала неуправляемой и может быть опасна для прохожих. На место происшествия был незамедлительно направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские обнаружили беспородного пса, который вёл себя агрессивно, бросался на граждан, а впоследствии и на сотрудников полиции.



В результате сотрудник полиции застрелил собаку из табельного оружия.



В главном управлении МВД отмечают, что решение было принято «в соответствии с законом «О полиции» для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан».





