В полицию обратилась хозяйка собаки
14 марта в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от жительницы города Слюдянка. Женщина рассказала, что её сторожевая собака сорвалась с цепи, стала неуправляемой и может быть опасна для прохожих. На место происшествия был незамедлительно направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские обнаружили беспородного пса, который вёл себя агрессивно, бросался на граждан, а впоследствии и на сотрудников полиции.
В результате сотрудник полиции застрелил собаку из табельного оружия.
В главном управлении МВД отмечают, что решение было принято «в соответствии с законом «О полиции» для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан».
В Иркутской области полицейский застрелил агрессивную собаку
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