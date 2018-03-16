У жителя Иркутской области изъяли 1,5 кг марихуаны

В Усолье-Сибирском полицейские изъяли наркотик
Сотрудниками полиции при патрулировании территории в районе автодороги, ведущей из Усолье-Сибирского в сторону посёлка Сосновка задержан местный житель. Подозрение вызвал пакет в его руках. В ходе досмотра у 27-летнего мужчины в пакете обнаружено вещество зелёного цвета растительного происхождения.
По заключению эксперта, изъятое вещество оказалось запрещённым к обороту наркотическим средством марихуаной. Вес наркотика составил 1490 грамм, что является крупным размером.
Молодой человек пояснил, что наркотик он хранил для собственного потребления, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В отношении мужчины следователем Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств».
За совершение данного преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.
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