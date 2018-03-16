В Бурятии «чёрный лесоруб» из Читы заготовил леса на 100 тысяч

В Еравнинском районе полицейскими задержан подозреваемый в незаконной рубке деревьев
1 марта в отделение полиции по Еравнинскому району поступило заявление от лесничего о том, что в феврале неизвестный незаконно заготовил около 25 кубометров деревьев в Сантыринском участковом лесничестве. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.
Сотрудники полиции для установления обстоятельств выехали на место происшествия. Там они обнаружили следы трелевки спиленных лиственниц, которые привели их на располагающуюся рядом лесоделяну. Заподозрив в совершении преступления работников бригады, полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.
В результате мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался вальщик – ранее не судимый 28-летний житель Читы.
По предварительной информации, в отсутствие коллег молодой человек спилил находящиеся неподалёку деревья, а после передал их водителю грузового автомобиля, как заготовленные на лесоделяне. Таким образом он решил выручить деньги, которые водитель впоследствии получил от продажи древесины. Затем злоумышленник убедил его в необходимости передать денежные средства ему, якобы, для покупки топлива для трактора.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по республике.
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