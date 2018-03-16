В Иркутской области домушники обчищали дома и сдавали ценности в ломбард

В Усолье-Сибирском полицейские задержали подозреваемых в кражах на территории области



В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усольский» в конце декабря поступило три заявления от местных жителей о кражах с дач, расположенных в садоводстве «Наладчик» Усольского района.



По предварительным данным, предполагаемые преступники проникали в дома через окна и похищали ценные вещи, в том числе бытовую технику, электрообогреватели и другое имущество.



Оперативники установили местонахождение сначала одного, потом второго подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Усольский» задержали двух злоумышленников на территории города Ангарска.



Известно, что в совершении краж подозреваются два ранее судимых ангарчанина в возрасте 36 и 33 лет. Задержанные мужчины пояснили, что похищенное имущество они сдавали в скупки, а вырученные денежные средства тратили на личные нужды. В настоящее время часть украденных вещей изъята и возвращена владельцам.



Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.



Кроме того, установлена вероятная причастность мужчин к кражам с дач в Ангарске и к грабежу в Иркутске. Сейчас подозреваемые заключены под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.