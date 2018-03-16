К уголовной ответственности за наркопреступление будет привлечён житель Гусиноозёрска
Вечером 13 марта сотрудники подразделения наркоконтроля задержали 35-летнего жителя Гусиноозёрска, в доме у которого была обнаружена сухая масса растительного происхождения. Результаты проведенной экспертизы показали, что данное вещество – марихуана массой 165 граммов.
Отметим, что гражданин официально не работает, ранее не судим, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Запрещенное вещество изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до 10 лет лишения свободы.
Напоминаем, что об известных Вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
У жителя Бурятии дома нашли марихуану
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К уголовной ответственности за наркопреступление будет привлечён житель Гусиноозёрска