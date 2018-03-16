Жительница Бурятии получила 9 лет за бытовое убийство

В состоянии опьянения она зарезала знакомого



Гусиноозёрский городской суд рассмотрел уголовное дело местной жительницы. Она была признана виновной в убийстве.



Пьяная женщина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему, ножом ударила его в грудную клетку. В результате мужчина через непродолжительное время скончался на месте происшествия.



Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд признал обстоятельством, отягчающим наказание, состояние опьянения. С учётом признания вины, наличия смягчающих обстоятельств, ей дали 9 лет колонии общего режима.



Приговор обжалован и в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда.





