В состоянии опьянения она зарезала знакомого
Гусиноозёрский городской суд рассмотрел уголовное дело местной жительницы. Она была признана виновной в убийстве.
Пьяная женщина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему, ножом ударила его в грудную клетку. В результате мужчина через непродолжительное время скончался на месте происшествия.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд признал обстоятельством, отягчающим наказание, состояние опьянения. С учётом признания вины, наличия смягчающих обстоятельств, ей дали 9 лет колонии общего режима.
Приговор обжалован и в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда.
Жительница Бурятии получила 9 лет за бытовое убийство
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