 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Марта

15 Марта

Популярное

Водитель в Улан-Удэ сбил женщину, на скорости проехав на красный

Водитель в Улан-Удэ сбил женщину, на скорости проехав на красный
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности

Советский районный суд рассмотрел уголовное дело ранее не судимого жителя Улан-Удэ.

В апреле 2016 года мужчина управлял технически исправным автомобилем, но двигался со скоростью 89 км/ч, что является нарушением требований ПДД. На регулируемом пешеходном переходе, игнорируя красный сигнал светофора, продолжил движение.

И сбил пешеходку, которая в тот момент начала пересекать проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. При этом при своевременном торможении водитель имел реальную возможность остановить автомобиль перед стоп-линией. В результате потерпевшая получила тяжкие травмы.

Действия мужчины квалифицировали как нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в предъявленном обвинении.

Он признан виновным и получил 1,5 года ограничения свободы с лишением права управлением транспортным средством на 2 года. Кроме того с виновника аварии в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Водитель в Улан-Удэ сбил женщину, на скорости проехав на красный
Водитель в Улан-Удэ сбил женщину, на скорости проехав на красный
Происшествия, 16.03.2018
Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
В Бурятии выгорела квартира
В Бурятии выгорела квартира
Происшествия, 16.03.2018
Пожар произошёл в Кабанском районе
Бизнесмен в Бурятии пытался замять убийство подкупом
Происшествия, 16.03.2018
Но два свидетеля, которым он сулил деньги, отказались
Задержан вылет самолёта из Новосибирска в Улан-Удэ
Происшествия, 15.03.2018
По данным онлайн-табло международного аэропорта Толмачево, сегодня задержали вылет двух самолетов
В Улан-Удэ подросток, обвиняемый в нападении на школу, останется под стражей до июля
В Улан-Удэ подросток, обвиняемый в нападении на школу, останется под стражей до июля
Происшествия, 15.03.2018
15-го марта Советский районный суд Улан-Удэ продлил срока содержания под стражей одному из подростков, обвиняемых в январском нападении на школу в Сосновом бору
Подразделение Национального центра помощи пропавшим детям создадут в Забайкалье
Происшествия, 15.03.2018
Территориальное подразделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям содадут в Забайкальском крае при участии активистов читинского поискового отряда имени Кости Долгова
В Чите вор обчистил дом и жил в нём несколько дней
Происшествия, 15.03.2018
Читинские полицейские в течении суток установили личность подозреваемого, который совершил кражу из дома местного жителя
В Бурятии у наркомана нашли 5 кг марихуаны
В Бурятии у наркомана нашли 5 кг марихуаны
Происшествия, 15.03.2018
В Кяхтинском районе сотрудники подразделения наркоконтроля изъяли у местного жителя более 5 килограммов марихуаны
Двое парней в Иркутской области забили китайца до смерти
Происшествия, 15.03.2018
Парни хотели ограбить базу, но их обнаружили
В Улан-Удэ убийца показал расчленённое тело приятеля (видео)
В Улан-Удэ убийца показал расчленённое тело приятеля (видео)
Происшествия, 15.03.2018
Изверг, выкинувший расчленённое тело знакомого на свалку, пойдёт под суд
Иркутянин жестоко убил собаку на глазах детей
Происшествия, 15.03.2018
Его осудили за жестокое обращение с животными
Ангарчанка вернёт материнский капитал за фиктивную сделку
Происшествия, 15.03.2018
Суд признал, что женщина незаконно использовала средства семейной поддержки
Пассажир поезда в Иркутской области обвиняется во взятке
Происшествия, 15.03.2018
Мужчина хотел умаслить полицейского, оформлявшего на него протокол

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Кадастровой палате Бурятии начала работу Школа электронных услуг
28.02.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Верховный суд РФ о Плохая дорога vs ПДД
26.02.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Что делать жителям Бурятии, если их недвижимость зарегистрировали с ошибкой
23.01.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Судьба словно бабочка
17.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Маньяк Попков в Ангарске. В Улан-Удэ невозможен?
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Бурятии на 91% выполнена целевая модель по кадастровому учету
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Андрей+папа VS школа №25. Соловьёв и Синяя птица Молодцы или ...?
04.12.2017
Загрузка...
^