Водитель в Улан-Удэ сбил женщину, на скорости проехав на красный

Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
Советский районный суд рассмотрел уголовное дело ранее не судимого жителя Улан-Удэ.
В апреле 2016 года мужчина управлял технически исправным автомобилем, но двигался со скоростью 89 км/ч, что является нарушением требований ПДД. На регулируемом пешеходном переходе, игнорируя красный сигнал светофора, продолжил движение.
И сбил пешеходку, которая в тот момент начала пересекать проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. При этом при своевременном торможении водитель имел реальную возможность остановить автомобиль перед стоп-линией. В результате потерпевшая получила тяжкие травмы.
Действия мужчины квалифицировали как нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в предъявленном обвинении.
Он признан виновным и получил 1,5 года ограничения свободы с лишением права управлением транспортным средством на 2 года. Кроме того с виновника аварии в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
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Происшествия, Фото:
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