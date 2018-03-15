Территориальное подразделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям содадут в Забайкальском крае при участии активистов читинского поискового отряда имени Кости Долгова
- Взаимодействие с национальным центром выведет наш отряд на новый уровень. Мы будем оснащены технически и информационно, что позволит ускорить процесс поиска детей. А работа в единой базе облегчит межрегиональное сотрудничество. Кроме этого, будет происходить постоянный обмен опытом между отрядами. Ну и не надо забывать про совместные учения. Все это существенно повысит знания наших волонтёров, — процитировали Широбокова в сообщении.
Планируется, что активисты отряда имени Кости Долгова будут участвовать 23-25 марта в учениях в Липецке, куда приедут представители поисково-спасательных отрядов из 15 регионов России.
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям был создан в 2014 году. Его главная задача — создать в России отлаженную систему помощи детям, основанную на взаимодействии правоохранительных органов, медицинских учреждений, бизнес-структур, общественных организаций и добровольцев.
Отряд имени Кости Долгова был создан после трагического события, которое произошло в апреле 2014 года под Читой. Тогда пропал 7-летний мальчик Костя Долгов. Спасатели и полиция безрезультатно искали его несколько дней, позвали на помощь горожан. Мёртвого ребёнка вместе с супружеской парой нашёл Денис Широбоков. После этого случая он создал поисковый отряд и назвал его в честь погибшего, сообщает ИА «Чита.ру».
Подразделение Национального центра помощи пропавшим детям создадут в Забайкалье
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Территориальное подразделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям содадут в Забайкальском крае при участии активистов читинского поискового отряда имени Кости Долгова
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