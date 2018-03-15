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В Улан-Удэ убийца показал расчленённое тело приятеля (видео)

В Улан-Удэ убийца показал расчленённое тело приятеля (видео)
Происшествия, 
Изверг, выкинувший расчленённое тело знакомого на свалку, пойдёт под суд

В Железнодорожном районе Улан-Удэ перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в убийстве знакомого. Меньше трёх часов после обнаружения фрагментов расчлененного им тела понадобилось следствию, чтобы изобличить злоумышленника, и меньше трёх месяцев, чтобы собрать все доказательства его вины.

По данным следствия, обвиняемый молодой человек проживал один в квартире дома по ул. Октябрьская города Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Dailу», 13 декабря 2017 года к нему в гости пришёл знакомый, с которым они начали распивать спиртные напитки. В ходе застолья из-за малозначительного повода между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры при помощи ножа расправился с собутыльником. Затем он вытащил тело потерпевшего на балкон, дождался, когда оно заледенеет и спустя неделю расчленил при помощи ножовки. Фрагменты злоумышленник разложил по пакетам, которые ночами выносил и выбрасывал в мусорные баки.

28 декабря несколько таких пакетов обнаружили прохожие. В одном была видна конечность человека. К месту происшествия прибыли следователи и сотрудники уголовного розыска полиции. При пристальном исследовании пакетов, в которых находились человеческие останки, следователи увидели, что на одном из них шариковой ручкой написан номер мобильного телефона. 

Решив, что этот номер мог остаться на пакете по невнимательности злоумышленника, сотрудники установили личность его владельца – молодого человека, который проживал как раз в соседнем доме. В ходе осмотра его квартиры на балконе были обнаружены мешки и пакеты с недостающими фрагментами человеческого тела. После чего молодой человек был задержан. В дальнейшем в ходе следственных действий с участием обвиняемого были найдены и другие пакеты с человеческими останками.

Сегодня следователи представили оперативное видео, на котором обвиняемый в присутствии следователя и оперативников показывает, что находится в пакетах.


В данный момент Следственным отделом по Железнодорожному району города Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
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