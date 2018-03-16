В Бурятии выгорела квартира

15 марта в 1:19 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В селе Истомино на улице Трактовая горела квартира.

Пожар ликвидирован в 2:44. На ликвидацию пожара задействовано 11 человек и 5 единиц техники.

В результате пожара выгорела изнутри квартира, веранда, повреждена крыша дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

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