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В Бурятии выгорела квартира

В Бурятии выгорела квартира
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл в Кабанском районе

15 марта в 1:19 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В селе Истомино на улице Трактовая горела квартира. 

В результате пожара выгорела изнутри квартира, веранда, повреждена крыша дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Пожар ликвидирован в 2:44. На ликвидацию пожара задействовано 11 человек и 5 единиц техники.
пожар
 
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