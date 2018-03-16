Бизнесмен в Бурятии пытался замять убийство подкупом

Но два свидетеля, которым он сулил деньги, отказались



29-летний бизнесмен из Заиграевского района, занимающийся заготовкой и переработкой древесины, признан виновным в совершении двух эпизодов покушения на подкуп свидетелей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Согласно решению суда, его работник убил мужчину. Свидетелем преступления оказались другой, позже уволившийся работник и сожительница погибшего.



С 20 по 30 марта прошлого года предприниматель посулил мужчине и женщине денежное вознаграждение за изменение показаний, данных ранее следствию. Но оба свидетеля отказались от денег и сообщили о посулах следователю. Они были взяты под государственную защиту, а бизнесмен попал под следствие.



Хоринский районный суд, учитывая смягчающие обстоятельства (признание вины, раскаяние, отсутствие судимости, положительные характеристики, иждивение малолетних детей, мнение потерпевших об отсутствии претензий) оштрафовал мужчину на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.