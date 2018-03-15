Читинские полицейские в течении суток установили личность подозреваемого, который совершил кражу из дома местного жителя
14 марта в отдел полиции «Железнодорожный» УМВД России по городу Чите обратилась 35-летняя женщина, которая сообщила о том, что из её дома похитили бензопилу, комплект колёс на литых дисках и кожаную куртку. Выехав на место происшествия, полицейские установили, что неизвестные проникли в дом путём отжатия пластикового окна и проживали в нём несколько дней.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили место хранения краденного имущества и личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель. От него получены признательные показания.
Сотрудники полиции изъяли все похищенное имущество и вернули потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите вор обчистил дом и жил в нём несколько дней
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