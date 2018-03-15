В Кяхтинском районе сотрудники подразделения наркоконтроля изъяли у местного жителя более 5 килограммов марихуаны
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кяхтинскому району изъяли более пяти килограммов марихуаны у жителя села Чикой.
Два пакета с веществом растительного происхождения обнаружены полицейскими за баней на территории двора. Ещё два мешка - спрятаны в хозяйственных постройках. Также сотрудниками полиции изъяты приспособления для приготовления гашиша.
Отметим, что сам злоумышленник в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердили результаты проведённого медосвидетельствования. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабёж.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также в отношении подозреваемого составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ – за потребление наркотических средств. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся следствие.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
В Бурятии у наркомана нашли 5 кг марихуаны
Происшествия, Фото:
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