Улан-удэнка едва не убила оскорблявшего её супруга

Семейная ссора окончилась ножевым ранением



Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор улан-удэнке, ударившей ножом своего мужа. Всё произошло в июле 2017 года в ходе распития спиртных напитков, сообщили в пресс-службе суда.



Между супругами вспыхнул конфликт. В пылу ссоры мужчина начал оскорблять супругу. Не стерпев оскорбления, женщина нанесла ему один удар ножом в грудную клетку слева.



Осознав, что она сделала, супруга оказала первую медицинскую помощь и вызвала скорую помощь.



Улан-удэнка вменялась статья Уголовного кодекса «Покушение на убийство». В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном обвинении признала частично, отрицая наличие умысла на убийство мужа.



- После нанесения удара ножом, потерпевший находился в сознании, самостоятельно передвигался, однако Р-ва прекратила свои действия и приняла меры по оказанию первой медицинского помощи потерпевшему и вызову скорой помощи, при этом ничто не препятствовало ей довести свой преступный умысел на убийство до конца, если бы таковой у нее был. Кроме того, конфликт между потерпевшим и подсудимой явных мотивов для убийства не давал, - отметили в Советском районном суде.



Потому суд переквалифицировал преступные действия женщигы на статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



В итоге женщине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, условно, с испытательным сроком 4 года.



Приговор вступил в законную силу.





