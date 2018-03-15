Семейная ссора окончилась ножевым ранением
Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор улан-удэнке, ударившей ножом своего мужа. Всё произошло в июле 2017 года в ходе распития спиртных напитков, сообщили в пресс-службе суда.
Между супругами вспыхнул конфликт. В пылу ссоры мужчина начал оскорблять супругу. Не стерпев оскорбления, женщина нанесла ему один удар ножом в грудную клетку слева.
Осознав, что она сделала, супруга оказала первую медицинскую помощь и вызвала скорую помощь.
Улан-удэнка вменялась статья Уголовного кодекса «Покушение на убийство». В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном обвинении признала частично, отрицая наличие умысла на убийство мужа.
- После нанесения удара ножом, потерпевший находился в сознании, самостоятельно передвигался, однако Р-ва прекратила свои действия и приняла меры по оказанию первой медицинского помощи потерпевшему и вызову скорой помощи, при этом ничто не препятствовало ей довести свой преступный умысел на убийство до конца, если бы таковой у нее был. Кроме того, конфликт между потерпевшим и подсудимой явных мотивов для убийства не давал, - отметили в Советском районном суде.
Потому суд переквалифицировал преступные действия женщигы на статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В итоге женщине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, условно, с испытательным сроком 4 года.
Приговор вступил в законную силу.
Улан-удэнка едва не убила оскорблявшего её супруга
Происшествия, Фото:
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