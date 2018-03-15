Двое парней в Иркутской области забили китайца до смерти

Парни хотели ограбить базу, но их обнаружили



Приговором Осинского районного суда 23-летний и 25-летний молодые люди признаны виновными в разбойном нападении на гражданина КНР и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.



Вечером 11 ноября прошлого года осуждённые проникли на территорию производственной базы в селе Русские Янгуты с целью хищения, но были обнаружены проживающим там гражданином КНР.



Молодые люди напали на потерпевшего и нанесли ему множественные удары, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. После этого подсудимые похитили принадлежащее ему имущество на 19 тысяч рублей.



Приговором суда младший получил 15 лет лишения свободы, старший – 12 лет и 2 месяца. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

