Ангарчанка вернёт материнский капитал за фиктивную сделку

Суд признал, что женщина незаконно использовала средства семейной поддержки



Прокурор города Ангарска Иркутской области установил, что мать двоих детей в 2012 году обратилась в управление ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. Направляла она его на погашение основного долга и уплату процентов по договору беспроцентного займа у ООО Кредитный центр «Капитал» на приобретение дома в городе Черемхово.



Женщина оформила нотариально заверенное обязательство об оформлении приобретенного дома собственность по долям на себя, супруга и детей. Пенсионный фонд заявление удовлетворил, 372 тысяч рублей материнского капитала были перечислены на расчётный счёт ООО Кредитный центр «Капитал».



Однако проверкой установлено, что оформленные документы содержали заведомо ложные сведения о наличии у неё обязательств перед обществом с целью получения права на использование средств материнского капитала.



- Достоверно зная, что обязательство по оформлению долей жилого помещения несовершеннолетним детям она не исполнит в связи с фиктивностью сделки купли-продажи, женщина продала жилой дом, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Таким образом, она нецелевым образом использовала средства материнского капитала, что повлекло её незаконное обогащение за счёт бюджетных средств, находящихся на счетах Пенсионного фонда РФ.



Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с женщины средств материнского капитала в бюджет Российской Федерации. Суд удовлетворил требования прокурора.

