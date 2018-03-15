Московскую фирму оштрафовали на 1 млн за взятку на таможне Забайкалья

Взяткодатель тоже получил штраф в миллион, а мздоимец – 1,3 миллиона



Мировой судья судебного участка № 39 Забайкальского судебного района, рассмотрел административное дело, возбужденное на московскую фирму ООО «ВР Логистик Групп» за незаконную передачу должностному лицу денег за совершение действия в интересах юридического лица.



Было принято решение о привлечении фирмы к административной ответственности и назначен штраф 1 миллион рублей.



В ноябре 2016 года в посёлке Забайкальск представитель коммерческой организаций, ранее работавший в Читинской таможне, передал взятку 100 тысяч рублей. Получила её заместительница начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Забайкальского таможенного поста за «услуги» по таможенному оформлению ввозившегося из-за рубежа товара. После передачи денег в автомобиле оба были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов.



За совершение преступления суд взяткодателю 1 года лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей и с лишением права заниматься внешнеэкономической деятельностью на 2 года.



Бывшая сотрудница таможни приговорена к 1,5 года лишения свободы со штрафом в 1,3 миллиона рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе на 2 года.



ООО «ВР Логистик Групп», не согласившись с решением мирового судьи обжаловало его в Забайкальский районный суд, а затем в Забайкальский краевой. Жалобы компании оставлены без удовлетворения. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.