Его осудили за жестокое обращение с животными
Житель Иркутска признан виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем гибель, если это деяние совершено из хулиганских побуждений с применением садистских методов, в присутствии малолетних.
Мировой судья судебного участка № 25 по Ленинскому району вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который у себя квартире в присутствии детей жестоко избил, а затем задушил собаку.
Вина подсудимого в совершении жестокого обращения с животным была полностью доказана.
Суд назначил обвиняемому 150 часов обязательных работ.
Иркутянин жестоко убил собаку на глазах детей
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