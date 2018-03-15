Иркутянин жестоко убил собаку на глазах детей

Его осудили за жестокое обращение с животными



Житель Иркутска признан виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем гибель, если это деяние совершено из хулиганских побуждений с применением садистских методов, в присутствии малолетних.



Мировой судья судебного участка № 25 по Ленинскому району вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который у себя квартире в присутствии детей жестоко избил, а затем задушил собаку.



Вина подсудимого в совершении жестокого обращения с животным была полностью доказана.



Суд назначил обвиняемому 150 часов обязательных работ.

