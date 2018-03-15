В Иркутске поймали сбежавшую воровку из Бурятии

Она заявила, что приехала в Иркутск искать работу
В ходе операции «Розыск» полицейские задержали в Иркутске 20–летнюю девушку из Бурятии. Она более двух месяцев находилась в розыске за кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В 2017 году девушка похитила деньги с банковской карты своей знакомой. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного Кодекса «Кража», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Данное уголовное дело поступило для рассмотрения по существу в Советский районный суд Улан-Удэ. Однако на судебное заседание, состоявшееся в декабре 2017 года, обвиняемая не явилась, покинув место проживания. Девушка была объявлена в федеральный розыск.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили ее местонахождение в Иркутске и задержали злоумышленницу. В настоящий момент задержанная передана коллегам из МВД по Республике Бурятия, - уточнили в полиции Иркутска.
На видео, предоставленном МВД, состоялся следующий диалог с задержанной:
- Почему в розыске находились?
- Потому что не являлась в суд.
- В Иркутск с какой целью приехали?
- Устроиться на работу.
- Устроились?
- Нет.
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