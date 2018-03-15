У забайкальца в Бурятии изъяли крупную партию наркотиков

Возбуждено уголовное дело за хранение марихуаны и гашишного масла
Сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли у жителя Забайкальского края пакеты с растительной массой и пластиковая бутылка с жидкостью тёмно-зелёного цвета, с признаками наркотических средств.
Дальнейшая экспертиза подтвердила, что изъятое является 190 граммами марихуаны, а в жидкости содержится 1 грамм гашишного масла.
Возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков в крупном размере. За правонарушение предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
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