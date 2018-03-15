У забайкальца в Бурятии изъяли крупную партию наркотиков





Сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли у жителя Забайкальского края пакеты с растительной массой и пластиковая бутылка с жидкостью тёмно-зелёного цвета, с признаками наркотических средств.Дальнейшая экспертиза подтвердила, что изъятое является 190 граммами марихуаны, а в жидкости содержится 1 грамм гашишного масла.Возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков в крупном размере. За правонарушение предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.