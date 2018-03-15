В Улан-Удэ продавали подделки Calvin Klein и Armani

Индивидуальный предприниматель оштрафован



В одном из торгово-развлекательных центров, расположенных в Советском районе Улан-Удэ, индивидуальный предприниматель продавал одежду под торговыми марками «Calvin Klein» и «Armani jeans» с нарушением технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности».



Нарушение выявил Бурятская транспортная прокуратура, Бурятская таможня и Управление Роспотребнадзора при проверке ввоза и оборота товаров легкой промышленности.



- Направлены запросы правообладателям товарных знаков, согласно ответу которых реализуемая предпринимателем продукция не произведена ими или третьими лицами по их согласию или заказу и является контрафактным, - сообщает Бурятская транспортная прокуратура.



Продукция изъята, возбуждены дела об административных правонарушениях за производство товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака и нарушение изготовителем требований технических регламентов.



Арбитражный суд Бурятии оштрафовал на 20 тысяч рублей предпринимателя. По решению суда изъятая контрафактная продукция подлежит уничтожению.

