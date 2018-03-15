 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Марта

14 Марта

Популярное

В Иркутске накрыли ОПГ сбытчиков героина

В Иркутске накрыли ОПГ сбытчиков героина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Обезврежены участники преступной группы, подозреваемые в сбыте наркотика

Сотрудники Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном сбыте наркотических средств на территории Ленинского района города Иркутска.

Первые сообщения о возможной причастности данной преступной группы к незаконному сбыту наркотиков поступили оперативникам в ноябре 2017 года. В ходе оперативных мероприятий сыщики наработали внушительную доказательную базу – удалось установить всю схему и задействованных лиц, задокументировать факты сбыта. В результаты были установлены лица, занимавшиеся распространением героина.

Операция по задержанию участников группы была тщательно спланирована и прошла успешно. Полицейские установили двух мужчин, которые причастны к деятельности, связанной со сбытом героина. Ими оказались – 48-летний иркутянин, который по предварительной информации является организатором нелегального бизнеса, и 45-летний соучастник преступной деятельности. Известно, что подозреваемые ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот наркотических средств и уже на протяжении нескольких лет страдают наркотической зависимостью.

Кроме того, в ходе проведения обысковых мероприятий по месту проживания предполагаемых наркодельцов были обнаружены запасы героина и многочисленные косвенные доказательства, свидетельствующие о причастности к сбыту героина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

14 марта 2018 года Ленинским районным судом города Иркутска задержанным лицам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и они были помещены в следственный изолятор. Следственными органами МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите вор обчистил дом и жил в нём несколько дней
Происшествия, 15.03.2018
Читинские полицейские в течении суток установили личность подозреваемого, который совершил кражу из дома местного жителя
В Бурятии у наркомана нашли 5 кг марихуаны
В Бурятии у наркомана нашли 5 кг марихуаны
Происшествия, 15.03.2018
В Кяхтинском районе сотрудники подразделения наркоконтроля изъяли у местного жителя более 5 килограммов марихуаны
Двое парней в Иркутской области забили китайца до смерти
Происшествия, 15.03.2018
Парни хотели ограбить базу, но их обнаружили
В Улан-Удэ убийца показал расчленённое тело приятеля (видео)
В Улан-Удэ убийца показал расчленённое тело приятеля (видео)
Происшествия, 15.03.2018
Изверг, выкинувший расчленённое тело знакомого на свалку, пойдёт под суд
Иркутянин жестоко убил собаку на глазах детей
Происшествия, 15.03.2018
Его осудили за жестокое обращение с животными
Ангарчанка вернёт материнский капитал за фиктивную сделку
Происшествия, 15.03.2018
Суд признал, что женщина незаконно использовала средства семейной поддержки
Пассажир поезда в Иркутской области обвиняется во взятке
Происшествия, 15.03.2018
Мужчина хотел умаслить полицейского, оформлявшего на него протокол
Московскую фирму оштрафовали на 1 млн за взятку на таможне Забайкалья
Происшествия, 15.03.2018
Взяткодатель тоже получил штраф в миллион, а мздоимец – 1,3 миллиона
Проводник в Забайкалье вытолкнул полицейского из вагона
Происшествия, 15.03.2018
Мужчину обвинили в применении насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти
Улан-удэнка едва не убила оскорблявшего её супруга
Улан-удэнка едва не убила оскорблявшего её супруга
Происшествия, 15.03.2018
Семейная ссора окончилась ножевым ранением
В Иркутске мошенница сняла вместе с «порчей» золотые украшения
Происшествия, 15.03.2018
В Иркутске полицейские разыскивают женщину, которая под предлогом снятия порчи завладела имуществом пенсионерки
У забайкальца в Бурятии изъяли крупную партию наркотиков
У забайкальца в Бурятии изъяли крупную партию наркотиков
Происшествия, 15.03.2018
Возбуждено уголовное дело за хранение марихуаны и гашишного масла
В Чите двое разбойников ограбили комиссионный магазин
Происшествия, 15.03.2018
Сотрудники УМВД России по городу Чита установили личности подозреваемых, которые угрожая продавцу ножом, похитили товар

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Кадастровой палате Бурятии начала работу Школа электронных услуг
28.02.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Верховный суд РФ о Плохая дорога vs ПДД
26.02.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Что делать жителям Бурятии, если их недвижимость зарегистрировали с ошибкой
23.01.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Судьба словно бабочка
17.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Маньяк Попков в Ангарске. В Улан-Удэ невозможен?
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Бурятии на 91% выполнена целевая модель по кадастровому учету
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Андрей+папа VS школа №25. Соловьёв и Синяя птица Молодцы или ...?
04.12.2017
Загрузка...
^