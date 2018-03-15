В Иркутске накрыли ОПГ сбытчиков героина

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Обезврежены участники преступной группы, подозреваемые в сбыте наркотика



Сотрудники Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном сбыте наркотических средств на территории Ленинского района города Иркутска.



Первые сообщения о возможной причастности данной преступной группы к незаконному сбыту наркотиков поступили оперативникам в ноябре 2017 года. В ходе оперативных мероприятий сыщики наработали внушительную доказательную базу – удалось установить всю схему и задействованных лиц, задокументировать факты сбыта. В результаты были установлены лица, занимавшиеся распространением героина.



Операция по задержанию участников группы была тщательно спланирована и прошла успешно. Полицейские установили двух мужчин, которые причастны к деятельности, связанной со сбытом героина. Ими оказались – 48-летний иркутянин, который по предварительной информации является организатором нелегального бизнеса, и 45-летний соучастник преступной деятельности. Известно, что подозреваемые ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот наркотических средств и уже на протяжении нескольких лет страдают наркотической зависимостью.



Кроме того, в ходе проведения обысковых мероприятий по месту проживания предполагаемых наркодельцов были обнаружены запасы героина и многочисленные косвенные доказательства, свидетельствующие о причастности к сбыту героина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



14 марта 2018 года Ленинским районным судом города Иркутска задержанным лицам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и они были помещены в следственный изолятор. Следственными органами МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.



