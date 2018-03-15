Житель Бурятии заплатит 30 тысяч за продажу самогона

Суд признал его виновным в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой



Житель Кабанского района получил административное наказание за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, сообщает пресс-служба районного суда.



Мужчина дома продавал самогон домашней выработки крепостью 45,6% с содержанием этанола, метанола, амилового и изоамилового спиртов и фурфулола. Он нарушил закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.



Участковый составил на нарушителя протокол об административном правонарушении.



Мужчина был признан виновным и получил штраф 30 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей жидкости. Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано.

