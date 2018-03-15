В Чите двое разбойников ограбили комиссионный магазин

Сотрудники УМВД России по городу Чита установили личности подозреваемых, которые угрожая продавцу ножом, похитили товар



В конце февраля в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на комиссионный магазин в центре Читы. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что двое неизвестных в медицинских масках, ворвались в торговое помещение, похитили кассовый аппарат с деньгами, четыре ноутбука и 100 сотовых телефонов, после чего скрылись в неизвестном направлении.



В ходе реализации оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили двух читинцев. При поддержке бойцов Росгвардии злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции. Полицейскими собрана достаточная доказательственная база их причастности к совершению тяжкого преступления. Один из нападавших арестован. Второй помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Им грозит до 10 лет лишения свободы.



Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.