Пожар произошёл в посёлке Забайкальский
Вчера в микрорайоне Тепличный посёлка Забайкальский горел 2-этажный брусовой дом. Сообщили о возгорании в 20:29.
На тушение выехали 2 автоцистерны и 10 человек. На момент прибытия первого подразделения сильное задымление внутри дома.
Огонь потушили в 20:56. В результате пожара повреждены кровать, постельные принадлежности, стена.
Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Ущерб составил 50 тысяч рублей.
В Улан-Удэ горел дом из-за неправильного обращения с печью
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