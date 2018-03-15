В Улан-Удэ горел дом из-за неправильного обращения с печью

Пожар произошёл в посёлке Забайкальский



Вчера в микрорайоне Тепличный посёлка Забайкальский горел 2-этажный брусовой дом. Сообщили о возгорании в 20:29.



На тушение выехали 2 автоцистерны и 10 человек. На момент прибытия первого подразделения сильное задымление внутри дома.



Огонь потушили в 20:56. В результате пожара повреждены кровать, постельные принадлежности, стена.



Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Ущерб составил 50 тысяч рублей.