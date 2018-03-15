Режим повышенной готовности введён из-за угрозы селей на побережье Байкала

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ввёл режим повышенной готовности из-за угрозы схода селей



Режим повышенной готовности введён с 8 утра 15 марта, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Это связано с выпадением рекордного количества осадков в декабре-январе, что влечёт за собой угрозу схода селевых потоков на горных реках Слюдянского района. К угрозе готовятся в Байкальске.



- Управлению Роспотребнадзора по Иркутской области рекомендовано усилить лабораторный контроль на местах водозаборных сооружений. Министерству имущественных отношений поручено совместно с районной администрацией провести расчёт объёмов первоочередных работ и необходимых финансовых затрат по расчистке русел рек от поваленных деревьев, наносов песка и грунта для увеличения пропускной способности в период прохождения паводковых вод. Руководителям предприятий, расположенных в Слюдянском районе, рекомендовано провести на подведомственных объектах исчерпывающий комплекс мероприятий, связанных с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций, - сообщили в областном правительстве.



Ряд рекомендаций адресован главе района.



Кроме того, местным властям Слюдянского района рекомендовано, если потребуется, организовать круглосуточное дежурство.



