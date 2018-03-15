Читинка украла 200 тысяч с карты знакомого

Сотрудники полиции установили подозреваемую в хищении денег с банковской карты



В отдел полиции «Ингодинский» УМВД России по городу Чите обратился 52-летней местный житель, который сообщил о хищении его банковской карты, с которой в дальнейшем были сняты денежные средства в сумме более 200 тысяч рублей. В ходе первоначальных следственных действий полицейские выяснили, что потерпевший прикрепил к карте листок с пин-кодом, которым злоумышленник и воспользовался.



Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя приятельница потерпевшего, у которой он накануне был в гостях.



В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.