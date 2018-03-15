24-летнюю жительницу Ангарска будут судить за убийство своей подруги.
Согласно материалам дела, после трудового дня девушка, прикупив 20 литров пива, отправилась к свои друзьям. Просидев у них до поздней ночи, она ушла домой, где продолжила распивать спиртное с тетей. Уже под утро она позвонила своему знакомому, но вместо мужского голоса услышала голос своей подруги.
Между девушками начался словесный конфликт. В приступе ярости ангарчанка взяла кухонный нож и вернулась к молодому человеку домой, где дверь ей открыла теперь уже соперница. В руках последней был топор.
Но в результате потасовки преступница нанесла жертве более десяти ударов и ножом и топором.
После случившегося она вызвала полицию и скорую. Мужчина, из-за которого девушки не раз ругались и ссорились, все это время спал в соседней комнате. Он также был в сильном алкогольном опьянении.
Уголовное дело уже поступило в суд, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.
Ангарчанка зарубила подругу топором из ревности
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