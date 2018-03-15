Забайкалец обчистил квартиру родственницы

Воспользовавшись ключом, злоумышленник незаконно проник в квартиру в Шилкинском районе и похитил имущество



В минувшую среду в отделение полиции «Первомайское» МО МВД России «Шилкинский» поступило сообщение от 71-летней женщины о краже из её дома планшета, денег в сумме более 10 тысяч рублей, золотых и серебряных украшений. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что хищение имущества произошло днём в отсутствии потерпевшей. Следы взлома стражи порядка не обнаружили.



В этот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался родственник заявительницы, проживающий в селе Средняя Талача. Молодой человек дал признательные показания. Часть похищенного имущества изъята и передана потерпевшей.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.