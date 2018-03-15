В два часа ночи на мужчину на улице Тобольская в Улан-Удэ напал неизвестный молодой человек
Он избил мужчину, похитил сотовый телефон, паспорт, а также снял часы. После преступник убежал, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
Потерпевший обратился за помощью к прохожим, которые сообщили о случившемся в отдел полиции. Прибывший на место наряд вневедомственной охраны опросил пострадавшего, и установил приметы подозреваемого.
Через 20 минут возле остановки общественного транспорта на ул. Жердева сотрудники Росгвардии увидели схожего по приметам с ориентировкой. При задержании у подозреваемого были обнаружены похищенные вещи.
Задержанным оказался несовершеннолетний, учащийся техникума Улан-Удэ, который был передан в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 161 Уголовного Кодекса «Грабёж».
Улан-удэнца избили и ограбили ночью
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