Улан-удэнца избили и ограбили ночью

В два часа ночи на мужчину на улице Тобольская в Улан-Удэ напал неизвестный молодой человек



Он избил мужчину, похитил сотовый телефон, паспорт, а также снял часы. После преступник убежал, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



Потерпевший обратился за помощью к прохожим, которые сообщили о случившемся в отдел полиции. Прибывший на место наряд вневедомственной охраны опросил пострадавшего, и установил приметы подозреваемого.



Через 20 минут возле остановки общественного транспорта на ул. Жердева сотрудники Росгвардии увидели схожего по приметам с ориентировкой. При задержании у подозреваемого были обнаружены похищенные вещи.



Задержанным оказался несовершеннолетний, учащийся техникума Улан-Удэ, который был передан в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 161 Уголовного Кодекса «Грабёж».

