Сбитую в Улан-Удэ девочку не было видно из-за сугробов на обочине

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Читинка украла 200 тысяч с карты знакомого Происшествия, Сотрудники полиции установили подозреваемую в хищении денег с банковской карты

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