Сбитую в Улан-Удэ девочку не было видно из-за сугробов на обочине

ГИБДД предоставило видео, на котором запечатлён момент ДТП
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в 13:30 29-летний водитель на «Тойоте Филдер» в районе дома номер 12 на улице Солнечной сбил 11-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
- Сотрудниками ГИБДД был составлен акт УДС (обследование дорожных условий) по недостаткам зимнего содержания. Снегоуборочные работы не проведены, ребёнка маленького просто не видно, - сообщили сегодня «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП ученица 4 класса школы №25 получила черепно-мозговую травму теменной области слева, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.
Ребёнок госпитализирован в БСМП.
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