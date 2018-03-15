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Две жительницы Иркутской области организовали канал поставки «синтетики»

Две жительницы Иркутской области организовали канал поставки «синтетики»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Злоумышленницы фасовали пакеты и делали закладки в подъездах

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» обезвредили криминальный тандем, причастный к распространению так называемой синтетики. 

В отдел полиции доставили двоих жительниц Усть-Илимска 30 и 39-летнего возраста, причастных к незаконному обороту наркотических веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Как выяснили оперативники, злоумышленницы реализовывали наркотики в течение нескольких месяцев. При этом они тщательно конспирировали свою криминальную деятельность, используя для распространения запрещённых средств систему тайников. Оплата за предоставляемый товар проходила посредствам электронных платежей. 

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сыщики задержали одну из наркоторговок в момент закладки наркотика в одном из подъездов города. На месте совершения преступления были обнаружены уже расфасованные пакеты с зельем. Позже оперативники установили местонахождение второй поддельницы. 

При осуществлении дальнейших обысков в квартирах задержанных следователями ОВД изъято в общей сложности почти пять с половиной килограммов вещества, которое по результатам экспертизы оказалось наркотиками синтетического происхождения. 

Следственными органами МО МВД России «Усть-Илимский» возбуждено уголовное дело. За совершение подобного особо тяжкого преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. 
 
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