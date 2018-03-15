Иркутянин отсудил почти 100 тысяч за дорожную яму

Его автомобиль пришлось ремонтировать



Иркутянин отсудил почти 100 тысяч рублей за аварию, причиной которой стала яма на дороге. Всё произошло в апреле 2015 года на автодороге «Вилюй», сообщает пресс-служба Кировского районного суда Иркутска.



Водитель «Honda Rafaga» при объезде выбоины на проезжей части автодороги наехал на выступ асфальтобетонного покрытия. В результате данного наезда автомобилю были причинены механические повреждения. Стоимость восстановительного ремонта автомашины составила более 48 тысяч рублей.



- В судебном заседании истец показал, что в вечернее время он ехал на автомашине, увидел яму на проезжей части, маневрируя, проехал над ней, концентрируя внимание на данную яму, и наехал на лежащую недалеко от ямы глыбу, представляющую собой кусок асфальтового покрытия, видимо, выбитый из этой ямы. Представитель ответчика АО «Дорожная служба Иркутской области» не признал исковые требования, указывая, что отсутствует вина в причинении ущерба истцу, - сообщили в Кировском районном суде.



Содержанием этого участка дороги, по контракту, занималось ОАО «Дорожная служба Иркутской области».



- Показания истца и схема места совершения административного правонарушения в своей совокупности подтверждают нахождение на проезжей части дороги постороннего предмета, явившегося причиной ДТП. Наличие на проезжей части дороги глыбы (куска асфальтового покрытия) свидетельствует о том, что АО «Дорожная служба Иркутской области» не выполнило надлежащим образом свою обязанность по содержанию данной дороги и, тем самым, виновно в причинении ущерба автовладельцу, - сообщили в суде.



Суд взыскал с ответчика возмещение ущерба, расходы на эвакуацию повреждённой автомашины, расходы на оплату услуг оценщика, расходы на оплату услуг представителя и расходы на оплату государственной пошлины, всего более 95 600 рублей.



Решение в апелляционном порядке не обжаловалось.



